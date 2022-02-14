Бухарест, 14 февраля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В Румынии за минувшие сутки официально выявили 12 069 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 14 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24 со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам экспертов, в целом заболеваемость COVID-19 в стране снижается, что позволяет говорить о позитивной динамике развития ситуации. При этом врачи говорят об увеличении количества повторно инфицированных пациентов, заболевание которых проходит в легкой форме. В период с 13 февраля по 14 февраля от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 75 человек.

Согласно официальным данным, по состоянию на 14 февраля общее число выявленных жителей Румынии, заразившихся коронавирусом, составило 2 574 384 пациентов. Из них в стране умер 61 601 человек.