Донецк, , 15:22 — REGNUM Генштаб Вооружённых сил Украины подготовил план вторжения в республики Донбасса и скоро его утвердит. Об этом заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил 14 февраля в эфире телеканала «Россия 1».

Флаг ДНР Цуканов М.В

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По его словам, документ скоро утвердят на Совете национальной безопасности и обороны Украины СНБО). Дополнительные части и воинские соединения Киев стягивает к Донбассу, также готовит диверсантов для работы в черте города.

«В принципе Украина под лозунгами мира реально готовится к войне», — сказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, Басурин также рассказал об учениях наступательного характера, которые украинские силовики проводят вблизи линии разграничения.

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