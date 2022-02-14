Амстердам, 14 февраля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. К введению жестких антироссийских санкций в случае якобы возможного «вторжения» России на Украину готовы Европейский союз и Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 14 февраля сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на своей странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Адские санкции

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Как отметил в своем сообщении Рютте, он провел обсуждение последних событий вокруг Украины с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и c другими представителями руководства Евросоюза.

«Решение — в деэскалации и дипломатии. ЕС и НАТО готовы ввести жесткие санкции в случае, если Россия продолжит агрессию», — добавил глава правительства Нидерландов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что власти Германии могли бы поддержать Украину за счет поставок бронированных транспортных средств.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.