Минск, , 14:58 — REGNUM Белоруссия всегда готова подставить плечо Украине, несмотря на злокозненность официального Киева. Об этом 14 февраля в Минскезаявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Принимая в президентском дворце украинского общественника Александра Мороза, который в официальном сообщении представлен как «известный политический и государственный деятель Украины», Лукашенко сообщил, как недавно по запросу официального Киева из Белоруссии были поставлены дополнительные объемы электроэнергии. Он также напомнил, как жителям украинских приграничных районов разрешают собирать в Белоруссии грибы и ягоды.

При этом, по его словам, официальный Киев отвечает злом на добро — поддерживает белорусских националистов и чинит препятствия во взаимной торговле, блокирует авиасообщение и даже просит США продать калийные удобрения при отказе закупок их в Белоруссии. Неудовольствие белорусского политика также вызвала пропагандистская кампания на Украине, развёрнутая в связи с российско-белорусскими военными учениями.

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"Зачем впереди всей планеты закрыли небо для перелета наших самолетов? Ну, облетим мы. А если мы с Россией договоримся и Россия закроет вылет самолетов из Украины ‑ и украинских, и других? И поставит точки входа в Россию через Белоруссию, что будут делать? Понимаете, безмозглость, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии. — Ладно, литовцы: у властей Литвы давно мозгов нет. Но Украина зачем это делает? Зачем это все было разрушать?»