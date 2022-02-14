Рига, 14 февраля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Концентрация военных сил России на границе с Украиной имеет важное значение и для Латвии. Об этом государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс заявил в эфире Латвийского государственного радио.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

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По его словам, Латвия находится на «том же самом фланге», что Украина, и в случае потенциальных военных действий также может стать объектом кибератаки информационных нападений. Эти риски он назвал самыми вероятными, потому что эти атаки относительно легко осуществить, они очень заметны, а установить виновных бывает трудно. Целью кибератак является как запугивание, так и причинение материального ущерба.

Гарисонс добавил, что напряжения добавляет незавершенность ситуации с нелегальными беженцами в районе латвийской границы с Белоруссией.