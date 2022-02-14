Вена, , 14:51 — REGNUM Своих наблюдателей из Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине (СММ) не намерена отзывать Австрия. Об этом 14 февраля сообщили в австрийском МИД.

Австрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Так же, как и персонал австрийского посольства в Киеве будет удерживать позицию, Австрия продолжит поддерживать кадрами СММ. Только благодаря активному участию СММ сможет сохранить полную работоспособность. ОБСЕ может в этом рассчитывать на поддержку Австрии», — приводит сообщение внешнеполитического ведомства Австрии РИА Новости.

Также в автрийском МИД уточнили, что в настоящее время четыре из 12 австрийских наблюдателей из миссии ОБСЕ на Украине находятся около Луганска и Донецка и добавили, что ОБСЕ должно решить, как они будут дальше работать и где будут находиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник заявил, что власти Украины совершают все возможные усилия для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в республиках Донбасса, однако это у них не получается.