История вопроса

21 марта 2014 года наблюдатели ОБСЕ начали мониторинг ситуации в зоне конфликта между Украиной и ДНР с ЛНР. Миссия следит за тем как соблюдается режим прекращения огня, фиксируя часть случаев, когда эта договоренность нарушается.

Декларируемая цель работы представителей Миссии ОБСЕ – «способствовать снижению напряжения, становлению мира, стабильности и безопасности». В процессе деятельности Миссия готовит ежегодные и оперативные отчеты о событиях и тенденциях в зоне конфликта. Тексты не содержат оценочных суждений – только те факты, которые зафиксировали наблюдатели.

Данная организация пытается играть роль арбитра и относительно независимой силы в зоне конфликта.

Для сбора информации наблюдатели помимо личных встреч используют беспилотники, устанавливают камеры слежения на вышках, посещают места хранения боевой техники. В 2018 году в миссии ОБСЕ работало около 1200 человек.

