Варшава, 14 февраля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Запрошенное странами Прибалтики заседание с Белоруссией и другими государствами в связи с «необычной военной активностью» состоится 14 февраля, сообщили РИА Новости в польском председательстве ОБСЕ.

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«Встреча пройдёт сегодня (14 февраля) в 15:00 (17:00 мск)», — сообщили в польском председательстве.

Собеседник агентства не ответил, примет ли Белоруссия участие во встрече, переадресовав вопрос к делегации Минска.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек организации Хельга Шмид заявила, что на Украине без приостановки продолжит выполнять свой мандат Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ.

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