Берлин, 14 февраля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Власти Германии могли бы поддержать Украину за счет поставок бронированных транспортных средств, заявила глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

«Я категорически против тяжелых вооружений… Речь идет о том, чтобы поддержать Украину, например…, поставками бронированных транспортных средств», — сказала она в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

По ее словам, этот транспорт мог бы использоваться в том числе для перевозки раненых.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны не делают ничего интеллектуального или практического для того, чтобы разрешить кризис в ситуации вокруг Украины.

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