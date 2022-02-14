Минск, 14 февраля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Решение о выводе российских войск из Белоруссии будет принято Владимиром Путиным и Александром Лукашенко без оглядки на внешнее давление. Об этом 14 февраля в Минскезаявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Принимая в президентском дворце украинского общественника Александра Мороза, который в официальном сообщении представлен как «известный политический и государственный деятель Украины», Лукашенко рассказал о проходящих в Белоруссии российско-белорусских военных учениях близ границы Союзного государства с Украиной.

«Мною было принято решение: мы проведем учения и в результате определимся, на каких направлениях нам надо держать какие-то вооруженные силы. Потом встретились с Путиным, и я говорю: «Давай проведем совместные учения». Все-таки ПВО общее, много общего, учебные центры мы создали: Россия дала нам оружие, C-400, «Искандеры» и прочую современную технику, чтобы мы могли ее изучать, — поведал Лукашенко. — Он согласился, говорит: «Хорошо, мы подключимся». Подключились. Так чего кричат, что мы тут против Украины что-то создаем. То есть совершенно иной фон».

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«Сегодня гвалтом кричат: «Когда выведете войска?» Слушайте, это наше дело с Путиным, — сообщил Лукашенко. — Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные Силы Российской Федерации. Это наше дело».

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«Посмотрите, что творят американцы: они тысячами перебрасывают к нашей границе, непосредственно в Польшу, Прибалтику. Британцы и другие европейские страны перебрасывают вооруженные силы. Встает резонный вопрос: вы когда их выведите отсюда? Они об этом не говорят, а давят на нас. Выведем тогда, когда решим с президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория», — сказал Лукашенко.