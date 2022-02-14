Тбилиси, 14 февраля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Основная цель внешней политики Грузии — не допустить втягивания страны в войну. Об этом 14 февраля заявил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Kmu.gov.ua Ираклий Кобахидзе

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Он отметил, что парламент Грузии утвердил резолюцию в поддержку Украины, выразив солидарность с украинским народом. В документе говорится, что нужно не допустить вооружённого конфликта.

«Мы продолжим прагматичную внешнюю политику, и нашей главной задачей является безопасность нашей страны и наших граждан», — сказал Кобахидзе.

Лидер «Мечты» добавил, что в Грузии есть силы, которые бы хотели развязывания новой войны. Но теперь они не определяют политику Тбилиси.

«Мы видели этих людей в 2008 году, когда они своими действиями сдали Российской Федерации 20% наших территорий», — сказал лидер партии.

Кобахидзе подчеркнул, что действующая власть единственная в истории постсоветской Грузии, при которой в стране не было войны.

Стоит отметить, что резолюцию парламента Грузии о поддержке Киева отказались принять депутаты от оппозиционных партий, в том числе от партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Их не устроило, что в документе не было написано, что Россия является «агрессором».