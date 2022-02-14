Москва, 14 февраля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Серьёзные воспалительные процессы в головном мозге выявили врачи у лидера ЛДПР депутата Госдумы Владимира Жириновского, сообщает 14 февраля телеграм-канал «112».

Kremlin.ru Владимир Жириновский

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Отмечается, что состояние политика — стабильно тяжёлое. Он получает кислород с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ. Врачи постоянно наблюдают за ним.

«Кроме того, врачи диагностировали у главы ЛДПР серьёзные воспалительные процессы в головном мозге», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу с пневмонией на фоне COVID-19.

Читайте также: Врачи пока не планируют выписывать Жириновского