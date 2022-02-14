Буэнос-Айрес, , 14:38 — REGNUM Институт вирусологии Аргентины INTA разработал тест для обнаружения антител к COVID-19, который может быть использован как для людей, так и для животных. Об этом 13 февраля сообщило новостное агентство Infobae.

Тест Https://pixabay.com

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Тест уже получил одобрение Национального управления лекарственных средств ANMAT, в ближайшее время институт намеревается наладить его производство и коммерциализацию. Тест данного типа позволяет обнаружить антитела в организме как человека, так и животного.

Согласно исследованиям, достоверность теста составляет 97%, в зависимости от размеров лаборатории с его помощью за час можно проверить до 550 образцов.

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