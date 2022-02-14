Курск, 14 февраля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки были госпитализированы 84 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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14 февраля зарегистрировано 605 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 145 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 97 тыс. 135 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 84 тыс. 516 пациентов, в том числе 98 — за последние сутки.

Всего скончались 2233 человека. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.