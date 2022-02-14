Джакарта, 14 февраля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 36 501 случай заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 14 февраля в Индонезии выявлено 4 844 279 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 13 338 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 4,3 млн человек.

В период с 13 по 14 февраля от COVID-19 умерли 145 человек. Всего эпидемия унесла жизни 145 321 человека.

В настоящее время зарегистрировано 375 857 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что государство начинает проходить пик третьей волны пандемии.