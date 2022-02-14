Москва, 14 февраля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Сроки возвращения российских военных из Белоруссии могут быть объявлены по итогам переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 14 февраля журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Отвечая на вопрос о том, будут ли лидеры обсуждать сроки возвращения военных, Песков призвал не забегать вперёд и дождаться встречи руководителей Союзного государства.

«Надеемся, что два президента также сделают заявления по итогам их переговоров», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков подтвердил, что встреча Путина и Лукашенко состоится в ближайшее время. Белорусский лидер заявлял, что в ходе переговоров с Путиным будет принято решение о графике вывода сил РФ.

Читайте также: Лукашенко планирует встретиться с Путиным «в ближайшее время»