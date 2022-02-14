Стокгольм, , 15:38 — REGNUM Когда в 2020 году разразилась пандемия коронавируса, регион Сконе (юг Швеции) в срочном порядке закупил средства индивидуальной защиты на сумму более 900 миллионов крон (€90 млн). Однако сегодня стоимость комплектов оценивается всего в одну десятую от первоначальных закупочных цен. Об этом 14 февраля написала газета Kristianstadsbladet.

Шведская крона

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Журналисты пишут, что данные они взяли из отчета аудиторов, которые проверили закупки региональных властей Сконе и посчитали убытки.

Речь идет о защитных лицевых экранах, масках и других средств защиты, которые были ввезены в Сконе с помощью чартерных рейсов из Китая, что обошлось региону в 13 миллионов крон только за аренду самолета. Общая стоимость товара составила 902 миллиона крон.

Отмечается, что главной причиной потери более €80 миллионов является тот факт, что большая часть СИЗов просто не была использована.

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