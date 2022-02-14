Стокгольм, 14 февраля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. За время пандемии многие шведские частные клиники предоставляли гражданам услуги по прохождению ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2. Однако в погоне за прибылью предприниматели не всегда обеспечивали качественные результаты, в результате чего более 2000 жителей Швеции подали заявления в полицию после получения ложноотрицательных результатов тестирования. Об этом 14 февраля сообщил телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

«Есть большое количество людей, у которых были симптомы, и большое количество тех, у кого был положительный результат теста после контактов с лицами, которые получили отрицательные результаты тестов, выданные компанией Doktorgruppen», — рассказала журналистам Виктория Форс, занимающаяся расследованием случаев мошенничеств в Стокгольмской полиции.

Сообщается, что Doktorgruppen является ярким примером недобросовестность частных поставщик медицинских услуг. Полиция уже связалась порядка с 35 000 шведов, которые сдавали ПЦР-тесты в отделениях данной компании.