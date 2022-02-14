Москва, , 10:40 — REGNUM После периода консолидации в тесном диапазоне Brent совершила новый прорыв в северном направлении под занавес прошлой недели, превысив отметку $95 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Добыча нефти

«Сегодня, 14 февраля, на открытии котировки передвинули максимумы 2014 года до уровня $96, которая спровоцировала небольшой откат цен.

Новый всплеск геополитической напряженности толкает черное золото к новым вершинам. Вашингтон снова предупреждает о том, что Россия может напасть на Украину в любой момент, и Россия снова отрицает эти заявления.

Но этого достаточно, чтобы протолкнуть цены еще выше из-за угрозы санкций Запада в отношении России, которые могут затронуть поставки на и без того близкого к дефицитному рынку.

Тем временем в минувшую пятницу отчет Baker Hughes отразил резкий скачок числа активных буровых в США. Количество установок увеличилось сразу на 19 шт., до 516 единиц.

Впрочем, трейдеры довольно прохладно отреагировали на статистику, решив не паниковать, поскольку такой рост, скорее всего, — разовое явление, тем более что инвестиции в новое бурение в США все еще остаются низкими.

Достижение круглой отметки $100 становится все реальнее, но на подходе к этому рубежу покупки будут замедляться, и, вероятно, будет несколько попыток приближения к ключевому уровню.

В ближайшей перспективе возможна консолидация в ожидании свежих новостей с геополитического фронта», — полагает эксперт.

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