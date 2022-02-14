Москва, 14 февраля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Россия выполняет все обязательства в рамках участия в олимпийском движении. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова члена Международного олимпийского комитета Ричарда Паунда, который сказал, что России необходимо взять «тайм-аут на одну, две или три Олимпиады» в связи с допинговыми скандалами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Мы считаем, что Россия выполняет все свои обязательства», — сказал Песков.

Он напомнил, что нынешняя Олимпиада — последняя, на которой Россия вынуждена выступать не под национальными знамёнами, а под флагом ОКР: «Мы надеемся, что уже со следующего олимпийского цикла мы выйдем в нормальный, полноценный, национальный режим участия».