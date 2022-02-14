Москва, , 13:18 — REGNUM Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал два варианта постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину признать ДНР и ЛНР, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Первый вариант был предложен депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым в январе.

Врой вариант постановления об обращении к президенту предусматривает консультации с МИД РФ, сообщили в комитете Госдумы.

Планируется, что судьбу документов определит Совет Думы, его заседание начнется в 16:00 мск.

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