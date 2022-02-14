Ереван, , 13:18 — REGNUM Землетрясение, которое произошло в Армении в ночь на 14 февраля, стало самым сильным в стране с 1988 года. Об этом сообщил на брифинге глава Службы сейсмозащиты Сос Маркарян.

Мартирос Сарьян. Армения.1959

Он рассказал, что максимальная магнитуда, которую зафиксировали на территории республики, составила 5,2. Подземные толчки были ощутимыми и напугали жителей. В то же время серьезных последствий не было.

«Землетрясение произошло в зоне расширения Джавахка, где часто происходят несильные землетрясения», — сказал Маркарян.

По словам Маркаряна, в 1991 году возле города Гавар зафиксировали землетрясение мощностью 5,1. В 2021 году возле Еревана было землетрясение мощностью 4,7.

Он призвал жителей не паниковать и добавил, что в 2021 году на территории Армении зафиксировали 2,5 тыс. землетрясений, в 2020 — 1,6 тыс.

Напомним, в ночь на 14 февраля произошло землетрясение, эпицентр которого находился на территории Грузии, в крае Квемо-Картли, возле города Дманиси. Максимальная магнитуда составила 6,2. Землетрясение ощущалось в Армении и Азербайджане. В Армении сообщили о разрушениях из-за подземных толчков.

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