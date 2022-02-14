Ереван, 14 февраля 2022, 13:18 — REGNUM Землетрясение, которое произошло в Армении в ночь на 14 февраля, стало самым сильным в стране с 1988 года. Об этом сообщил на брифинге глава Службы сейсмозащиты Сос Маркарян.
Он рассказал, что максимальная магнитуда, которую зафиксировали на территории республики, составила 5,2. Подземные толчки были ощутимыми и напугали жителей. В то же время серьезных последствий не было.
«Землетрясение произошло в зоне расширения Джавахка, где часто происходят несильные землетрясения», — сказал Маркарян.
По словам Маркаряна, в 1991 году возле города Гавар зафиксировали землетрясение мощностью 5,1. В 2021 году возле Еревана было землетрясение мощностью 4,7.
Он призвал жителей не паниковать и добавил, что в 2021 году на территории Армении зафиксировали 2,5 тыс. землетрясений, в 2020 — 1,6 тыс.
Напомним, в ночь на 14 февраля произошло землетрясение, эпицентр которого находился на территории Грузии, в крае Квемо-Картли, возле города Дманиси. Максимальная магнитуда составила 6,2. Землетрясение ощущалось в Армении и Азербайджане. В Армении сообщили о разрушениях из-за подземных толчков.
Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии сообщили о последствиях серии землетрясений