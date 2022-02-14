Ереван, , 11:01 — REGNUM В Армении зарегистрировали девять случаев ущерба от землетрясения, произошедшего прошлой ночью. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба МЧС республики.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что пять случаев зафиксировали в Ереване. В квартирах нескольких домов образовались трещины. Также частично обрушился один балкон.

Кроме того, о четырёх случаях ущерба зданиям сообщили в Лорийской области. В Гюмри на фасадах домов появились трещины, осыпались куски штукатурки.

Данных о пострадавших и погибших нет.

Напомним, в ночь на 14 сентября произошло землетрясение, эпицентр которого находился на территории Грузии, в крае Квемо-Картли, возле города Дманиси. Максимальная магнитуда составила 6,2, потом были точки с меньшей интесивностью. Землетрясение ощущалось в Армении и Азербайджане. В Дманиси сообщили, что, по предварительным данным, ущерба нет.

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