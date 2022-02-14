Ростов-на-Дону, 14 февраля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки первый компонент антиковидной вакцины получили менее тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 14 февраля.

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Всего участниками прививочной кампании стали 2 млн 26,29 тыс. человек (+889 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 977,24 тыс. человек (+739 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области привить от COVID-19 планируется 2 млн 710 тыс. 710 человек. План вакцинации выполнен примерно на 75%.