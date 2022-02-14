Пекин, 14 февраля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР) продолжает отстаивать права и интересы российских спортсменов и заинтересован в том, чтобы было вынесено объективное и справедливое решение по делу фигуристки КамилыВалиевой. Об этом говорится в заявлении ОКР, опубликованном 14 февраля.

Олимпийский комитет России

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Отмечается, что в деле Валиевой ОКР настаивал на том, что решение об отмене её временного отстранения абсолютно обосновано и полностью отвечает принципам справедливости, добросовестности и пропорциональности.

«ОКР заинтересован в том, чтобы по итогам правовой процедуры было вынесено объективное и справедливое решение по данному делу», — говорится в заявлении.

Также подчёркивается, что ОКР изначально обратил внимание на вопрос о сроках исследования допинг-пробы в лаборатории в Стокгольме. Этот факт также был отдельно отмечен Спортивным арбитражным судом (CAS).

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что допинг-проба Валиевой, сданная ей в декабре, не была отмечена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) как приоритетная.