Кишинёв, 14 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Кишинёве волна эпидемии, вызванная штаммом коронавируса «Омикрон», пошла на спад. Об этом 14 февраля написал в своем телеграм-канале мэр столицы Молдавии Ион Чебан.

Mos.ru Койки

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«Муниципальные медучреждения постепенно переходят на более спокойный режим, а на прошлой неделе уже были закрыты несколько палат COVID-19», — написал глава города.

Он сообщил, что в детской больнице «Валентин Игнатенко» из пяти палат для пациентов с COVID-19 закрыли четыре. В больнице «Святая Троица» приостановили работу четырёх взрослых ковид-отделений. Ещё одно отделение прекратило работу во фтизиопульмонологической больнице.

Стоит отметить, что максимальное число выявленных в сутки случаев заражения коронавируса на прошлой неделе было зафиксировано 9 февраля — 3024. Неделей ранее максимум составил 5255 выявленных носителей SARS-CoV-2 в сутки.