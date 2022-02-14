Ростов-на-Дону, 14 февраля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 3962 случая заражения коронавирусом, выписан с выздоровлением 1801 ковид-пациент. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 14 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число новых носителей коронавируса выявили в Ростове-на-Дону (1225), Таганроге (214), Волгодонске и Шахтах (по 204), Новочеркасске (179), Аксайском (149), Азовском (110) районах, Новошахтинске (101). 16,5% заразившихся — люди старше 66 лет, чуть менее 13% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё шестеро мужчин в возрасте от 62 до 84 лет.

За весь период пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 266 838 человек, выздоровели 199 580 человек. Жертвами COVID-19 стали 10 170 жителей Дона.