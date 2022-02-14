Санкт-Петербург, 14 февраля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Ленинградской области на амбулаторном лечении находятся 41,5 тыс. инфицированных коронавирусом, в стационарах — 1,9 тыс. заболевших пациентов с ковидом. Об этом 14 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

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За минувшие сутки лаборатории Ленобласти выявили 2977 новых носителей SARS-CoV-2, что на 244 человека больше, чем сутками ранее. Наибольшее число новых инфицированных выявлено в населенных пунктах Всеволожск (228), Тихвин (221), Подпорожье (206), Сланцы (188), Сертолово (185), Кудрово (177), Гатчина (146), Кириши (129), Лодейное Поле (104), Кировск (64), Тосно (57), Бокситогорск (55), Отрадное (45), Романовка (36), Луга (33), пгт. им. Морозова (32), Приморск, Никольское (по 31), пгт. им. Свердлова, Коммунар (по 25), Выборг (22), Старая (21), Тельмана (20), Шлиссельбург (19), Новое Девяткино (18), Дубровка (17), Янино-1 (16), Сиверский (15), Федоровское, Красный Бор (по 14), Советский (13), Пикалёво, Ефимовский, Волосово, Приладожский, Гостилицы, Шугозеро, Форносово (по 12), Бугры, Лебяжье, Сельцо (по 11), Щеглово, Токсово, Павлово, Горбунки, Ульяновка (по 10).

В регионе на амбулаторном лечении находятся 41 525 зараженных коронавирусом пациентов. В стационарах же, где развернуто 2558 ковидных коек, под наблюдением врачей проходят лечение 1982 человека, из них 34 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. За минувшие сутки было госпитализировано 98 человек. Свободный коечный фонд на утро 14 февраля составляет 576 (22,52%) койки.

Всего с начала пандемии в Ленобласти официально коронавирусом заразились 146 944 местных жителя. Из них 109 280 выздоровели, в том числе с больничного за минувший день были выписаны 509 из ранее заболевших. Умерло 3235 пациентов с COVID-19, в том числе шесть летальных исходов были зарегистрированы 13 февраля, что на три смерти больше, чем сутками ранее.