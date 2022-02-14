Киев, 14 февраля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Заявления посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возможном отказе Киева от членства в НАТО для предотвращения войны с Россией вырваны из контекста. Такое заявление 14 февраля сделал пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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«Стремление Украины в Североатлантический альянс закреплено в ее Конституции, и ни одно решение не может быть принято вопреки Основному закону», — подчеркнул он.

Представитель украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Украина «ради мира и сохранения жизней» своих граждан «готова идти на любые форматы диалогов».

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«Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности, так что ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в альянс», — подчеркнул Николенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от намерения вступить в НАТО, чтобы избежать конфликта с Россией. В свою очередь замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи подчеркнул, что власти Соединённого Королевства поддержат Украину, если Киев примет решение отказаться от членства в Североатлантическом альянсе.

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