Лондон, , 12:07 — REGNUM Власти Великобритании поддержат Украину, если Киев примет решение отказаться от членства в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил 14 февраля в эфире телеканала Sky News замминистра обороны Джеймс Хиппи.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы поддерживаем это», — сказал он, комментируя заявление посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко.

Вместе с тем, добавил Хиппи, «этот решать правительству Украины».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пристайко в эфире ВВС Radio 5 заявил, что Украина может отказаться от намерения вступить в НАТО, чтобы избежать конфликта с Россией.

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