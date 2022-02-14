Екатеринбург, 14 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Свердловской области суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией снизился на 108. По данным оперштаба на 14 февраля госпитализированы 138 человека. Тогда как днем ранее — 246. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Излечились от COVID-19 еще 1002 пациентов. В общей сложности в регионе выздоровели 203 080 человек.

За 13 февраля в области обнаружили 4592 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 за сутки скончались 10 человек. Это на один летальный исход больше, чем днем ранее.