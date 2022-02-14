Анкара, 14 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Напряжённость между Россией и Украиной будет одной из тем визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сам турецкий лидер заявил 14 февраля в Стамбуле перед вылетом в ОАЭ, трансляцию вёл телеканал TRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Он подчеркнул, что кризис между Украиной и Россией — самая важная тема с точки зрения развития событий в регионе. Эта тема будет обсуждаться в ОАЭ наряду с отношениями между эмиратами и Анкарой.

«Мы также будем говорить о том, какие шаги мы можем предпринять», — сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, заявления о возможном «нападении» России на Украину звучат в последнее время в Киеве и в западных странах. Российские власти отвергают подобные предположения и подчёркивают, что это лишь безосновательное нагнетание напряжённости.

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