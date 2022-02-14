Стокгольм, 14 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В настоящее время в Швеции и многих других развитых странах мира активно снимают ограничения по коронавирусу. Во многом это делается благодаря высокому охвату вакцинацией от COVID-19. В то же время многие бедные страны мира сильно отстают. Согласно отчету Amnesty Inernational, только 4 процента населения в странах с низким уровнем дохода полностью вакцинированы. Об этом 14 февраля сообщил телеканал SVT.

Вакцина

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В 2021 году во всем мире было произведено около десяти миллиардов доз вакцин от COVID-19. Но в то время как Швеция и многие другие страны с высоким уровнем дохода могут предложить своим гражданам уже три дозы, лишь 4,2 процента жителей стран с низким уровнем дохода считаются вакцинированными двумя дозами.

Согласно данным аналитической компании Airfinity, в богатейших странах мира на конец 2021 года 72,4% населения были полностью вакцинированы. Согласно статистике американского Университета Джона Хопкинса, в настоящее время полностью вакцинировано 53,6% мирового населения. В африканских странах оба компонента вакцины получили только 11% населения.