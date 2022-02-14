Саратов, 14 февраля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки в инфекционные больницы доставили 142 пациента, выписали по выздоровлении 623 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за время пандемии по состоянию на 14 февраля вылечились 134 175 человек. Подтверждено 167 845 случаев заражения коронавирусом, из них 2057 — новых. Среди инфицированных за сутки преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 716 человек, 444 — несовершеннолетние. На стационарном лечении находятся 2056 пациентов, на амбулаторном — 26 326.

За последние 24 часа умерли 11 ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5480 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор, позволяющий выявлять коронавирус на ранней стадии и при минимальной концентрации.

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