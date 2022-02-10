Саратов, , 16:34 — REGNUM Главные врачи больниц Саратовской области временно будут выполнять функции заведующих подведомственных поликлиник. Как заявил 10 февраля министр здравоохранения региона Олег Костин, несмотря на душевность и профессионализм медработников, контроль за работой поликлиник практически не ведется.

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«С сегодняшнего дня все главврачи больниц, имеющих в своем составе поликлинические подразделения, до особого распоряжения переходят на работу в поликлиники. Это мое поручение. Чтобы лично организовывать процесс, принимать верные управленческие решения и контролировать их исполнение на благо пациентов», — отметил глава облминздрава.

По словам Костина, если главврачи медучреждений, в состав которых входят поликлиники, отдают предпочтения организации медпомощи в стационаре и не могут подобающе наладить работу подведомственных учреждений, то они должны брать на себя функции заведующего поликлиник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на стационарном лечении находятся 1838 ковид-пациентов, на амбулаторном — 20 346 человек.

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