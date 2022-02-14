Стокгольм, 14 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Переговоры между мировыми лидерами об украинском кризисе в настоящее время сменяют друг друга, а и из разных источников поступают сообщения о «напряженной ситуации» на границе с Россией. В свою очередь собкор шведского телеканала SVT Берт Сундстрём считает, что война между Россией и Украиной уже идет полным ходом — по крайней мере на словесном уровне. Об этом он заявил в ходе прямого включения в студии SVT в ночь на 14 февраля.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

«Это уже своего рода война, которая идет на уровне устной пропаганды», — отметил Сундстрём.

В то же время шведский журналист, находящийся в настоящий момент в Киеве, заметил, что паники среди украинцев не наблюдается.

«Люди … говорят, что готовы защищать свою страну. Паники на улицах нет, все спокойно и тихо, но все знают, что сейчас есть реальная опасность», — рассказал журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».