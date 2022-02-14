Стокгольм, 14 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В связи с «обострением» на границе между Россией и Украиной в ночь на 14 февраля в студию шведского телеканала SVT были приглашены эксперты по внешней политике европейских стран, которые сошлись во мнении, что концентрация и позиции российских войск явно указывают на подготовку к «вторжению» на территорию Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Риск войны невероятно высок», — считает Ян Халленберг, научный руководитель при Институте внешней политики (Стокгольм).

Фредрик Лёйдквист, глава Центра восточноевропейских исследований Института внешней политики, также согласен с тем, что риск неизбежен.

«Возможно, Владимир Путин еще не принял окончательного решения. Но для крупной военной атаки, если таковая понадобится, все готово. Использование этого факта, чтобы попытаться укрепить свою позицию на переговорах, выглядит так, как будто речь идет о начальном этапе, но мы не знаем наверняка», — заявил Лёйдквист.

Напомним, что ранее в министерстве обороне Российской Федерации неоднократно отвергали заявления о подготовке к предполагаемому «вторжению» на территорию Украины.