Стокгольм, 14 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. После того, как 12 февраля министерство иностранных дел Королевства Швеция рекомендовало согражданам немедленно покинуть территорию Украины, заметное число шведов последовало призыву своего правительства и уехало из восточноевропейского государства. Об этом 14 февраля заявил посол Швеции на Украине Тубиас Тюберг в эфире радиостанции SR.

Tage Olsin МИД Швеции

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

«Мы призываем всех шведов покинуть страну, независимо от того, проживают ли они там или находятся проездом. Однако каждый должен принимать решение сам, исходя из своей жизненной ситуации, так что это личная ответственность каждого», — заявил дипломат.

По словам посла, правительство Швеции в лице министерства иностранных дел не планирует начать эвакуацию шведских граждан с Украины. Все рейсы осуществляются коммерческими авиакомпаниями без участие шведского государства.