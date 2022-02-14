Стокгольм, 14 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В настоящее время на нескольких фронтах развернулась масштабная дипломатическая деятельность, направленная на урегулирование «кризиса» между Россией и Украиной. В свою очередь министр иностранных дел Швеции Анн Линде все еще надеется, что Россия изберет путь мира, а не войны. Об этом она заявила в ночь на 14 февраля в студии телеканала SVT.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Анн Линде

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

«На карту поставлена вся европейская система безопасности», — подчеркнула глава шведской дипломатии.

Министр иностранных дел Линде серьезно относится к напряженной ситуации в области безопасности вокруг Украины и заявляет, что ситуация крайне неопределенная.

«Безопасность Швеция очень зависит от общеевропейской системы безопасности. Речь идет о том, что каждая страна может проводить свою собственную политику безопасности; что страны не должны применять силу или угрожать ее применением; что на кону стоит сохранение территориальной целостности», — добавила министр.

Напомним, что ранее в министерстве иностранных дел Российской Федерации неоднократно отвергали заявления о наличии «российской угрозы» для Украины и ее суверенитета.