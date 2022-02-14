Варшава, 14 февраля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. На территории Польши было выявлено два новых варианта разновидности коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон». Об этом 14 февраля сообщил замглавы минздрава республики Вальдемар Краска в эфире Польского радио.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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«У нас уже есть на данный момент два новых субварианта штамма «Омикрон», которые наблюдаются в нашей стране», — сказал он.

При этом Краска уточнил, что на данный момент в минздраве Польши пока не могут предсказать, как себя проявят эти варианты SARS-CoV-2 и каким образом это проявится на протекании пандемии в стране.

«Коронавирус так просто не уйдет из нашей повседневной жизни. Я думаю, что определенные привычки, определенные правила, к которым мы привыкли, то есть дистанция, дезинфекция, маска, — это должно остаться с нами, может быть, не навсегда, но, конечно, на более длительный срок», — заключил замминистра здравоохранения Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 10451 пациента с COVID-19, также было выявлено 180 456 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.