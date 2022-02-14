Таллин, , 12:19 — REGNUM С понедельника, 14 февраля, в Эстонии не нужны ковид-сертификаты на массовых мероприятиях вне помещений. Соответствующее распоряжение правительства вступило в силу, сообщил Департамент здоровья страны.

Вакцинация PublicDomainPictures

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Правительство аргументировало свое решение тем, что опасность передачи коронавируса на свежем воздухе значительно меньше, чем в помещении, а социальное дистанцирование выдерживать легче. Так, согласно данным эпидемиологов Эстонии, менее 10% случаев заражения связано с уличными мероприятиями.

При этом организаторы проходящих вне помещений мероприятий должны избегать столпотворения, учитывать как количество публики, так и число участников, и обеспечить их рассредоточение. Также необходимо принимать в расчет, сколько времени люди проведут вместе, в случае многолюдных собраний рекомендовано носить медицинские маски.

Отмену ковид-документов для уличных мероприятий поддержали как Департамент здоровья, так и консультирующий правительство Ученый совет, отмечается в сообщении.