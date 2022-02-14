Ереван, , 12:18 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 4245 исследований на коронавирус, из которых 695 показали положительный результат. Об этом 14 февраля сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 407 074 носителей коронавируса. Из них 375 612 справились с инфекцией, в том числе 2306 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 27 702 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9760 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали 20 таких случаев.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 5189 тестов на коронавирус 1574 были с положительным результатом. 3034 человека медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали 14 случаев смерти.