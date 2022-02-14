Москва, 14 февраля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат ГосдумыВладимир Жириновский продолжает лечение от коронавирусной инфекции, выписывать его пока не планируют. Об этом сообщил 14 февраля источник, знакомый с ситуацией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Ранее стало известно о госпитализации политика в Центральную клиническую больницу с пневмонией на фоне COVID-19. В партии сообщили, что состояние Жириновского стабильное, он продолжает работать.

«Нет, пока о выписке не может быть речи. Идет лечение», — сказал источник РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛДПР опровергли появившиеся в сети сообщения о смерти Жириновского. Отмечалось, что членам партии поступали анонимные звонки с такой же информацией.

Читайте также: В ЛДПР призывают не верить информации о смерти Жириновского