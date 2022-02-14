Краснодар, 14 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в больницы за сутки попали 503 пациента с коронавирусом, данные 14 февраля опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 13 февраля, в коронавирусные стационары попали 575 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Всего, по данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в регионе подтвердили 3 554 случая заражения коронавирусом, в том числе у 217 детей. Сутками ранее сообщалось о 3 852 новых заразившихся. По числу суточных заражений на первом месте Краснодар (888 человек), на втором — Анапа (350), на третьем — Крымский район (236).

В общей сложности с начала пандемии на территории края подтверждено 183 499 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 116 335 человек. Скончались за весь период 10 210 пациентов с ковидом.

На утро 14 февраля в стационарах находятся 5790 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них с подтвержденным диагнозом — 3124. Амбулаторно лечатся 61 738 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 96 жителей, на ЭКМО — шесть человек.