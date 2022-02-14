Белград, 14 февраля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. МИД Сербии рекомендовал своим гражданам, которые в настоящее время находятся на территории Украины, рассмотреть возможность преждевременно покинуть это государство. Соответствующая информация была опубликована на сайте МИД Сербии 13 февраля.

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Сербское внешнеполитическое ведомство также попросило граждан, которые планируют поездки на Украину, пересмотреть свои планы.

«Мы просим наших граждан, которые все еще находятся на территории Украины, поддерживать постоянный контакт с посольством Сербии в Киеве», — подчеркивается на сайте МИД Сербии.

Напомним, что ранее Черногория и Северная Македония призвали своих граждан покинуть Украину в кратчайшие сроки.