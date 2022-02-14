Москва, , 12:00 — REGNUM Украинские войска отрабатывают наступательные сценарии у линии разграничения с ДНР и ЛНР. Об этом 14 февраля заявил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин на телеканале «Россия 24».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Под вымыслом учений 92-ю из Харькова прикидывают в зону ответственности 30-й бригады — она делится между Донецкой и Луганской Народной Республикой, 92-ю дают им в подчинение», — заявил Басурин.

«Как бы невзначай С-300 из Одессы передислоцировали, поставили в Краматорск, у них там находится аэродром. Поэтому ситуация по себе не развивается по спокойному сценарию. А по сценарию, когда должно что-то взорваться», — указал он.