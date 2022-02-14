Санкт-Петербург, 14 февраля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Санкт-Петербург продолжает занимать лидерские позиции по суточной выявляемости COVID-19, Москва уже несколько дней находится на втором месте в РФ по новым суточным случаям, подтвержденным лабораторным путём. Об этом 14 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В городе на Неве за сутки зафиксировали 11 384 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это в 1,8 раза меньше, чем за 12 февраля. Тогда в Петербурге выявили 20 136 случаев заболевания. По итогам воскресенья в городе резко сократилась статистика заражения коронавирусом.

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге скончались от COVID-19, как основной причины смерти, 70 человек, что на два человека меньше, чем за предыдущие сутки. В Петербурге не превзойден ранее установленный рекорд по суточной смертности за время распространения штамма «Омикрон».

По выздоровлению от COVID-19 в городе за сутки выписаны 7369 человек, что на 2893 бывших ковид-пациентов меньше, чем сутками ранее. Тогда выздоровели от ковида 10 262 человека. Статистика выздоровления продолжает сокращаться в Петербурге.

С начала пандемии в Петербурге выявили 1 284 933 случая заражения коронавирусом. От ковида, как основной причины, скончались 30 793 человека, а выздоровели — 983 286 человек.