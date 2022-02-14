Таллин, 14 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии снизилось на 18% в недельном сравнении. Как отметили в Департаменте здоровья страны, до этого темпы распространения инфекции росли на протяжении восьми недель подряд.

С 7 по 13 февраля в Эстонии был выявлен 39 681 новый случай заражения — неделей ранее эта цифра составляла 48 388 человек.

С началом распространения в Эстонии штамма «Омикрон» коронавируса число заражений начало увеличиваться быстрыми темпами: с 3 294 в середине декабря 2021 года и до почти 50 000 в первую неделю февраля 2022 года.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость составила 6 624 случая на 100 000 населения, незначительно снизившись по сравнению с ситуацией на конце предшествовавшей недели.

Несмотря на быстрое распространение новой волны инфекции, число госпитализированных с COVID-19 растет значительно медленнее, чем с предыдущими вариантами вируса.

По положению на утро воскресенья, 13 февраля, в госпитализации нуждался 481 пациент с коронавирусом — на 100 больше, чем неделей ранее.