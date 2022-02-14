Нижний Новгород, 14 февраля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 14 февраля с начала пандемии провели 5 334 386 тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 979,4 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 17 576 тестов на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 14 февраля снизился и составляет 16%. Коэффициент распространения инфекции также снизился и составил 0,9.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 1130 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 242 456 человек на утро 14 февраля.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 300 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлено 310 180 случаев заражения коронавирусом, из них 4820 — за минувшие сутки.

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