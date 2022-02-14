Москва, 14 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве с коронавирусной инфекцией госпитализировали 905 человек, сообщили 14 февраля в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В штабе пояснили, что для оценки эпидемиологической ситуации уровень госпитализаций является наиболее важным показателем, учитывая распространение штамма коронавируса «Омикрон».

"На ИВЛ находятся 652 человека», — рассказали в оперативном штабе Москвы.

За сутки скончались 82 пациента, выявлено 9616 новых случаев заражения, выздоровели 28 915 пациентов.